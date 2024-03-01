Подмосковье 01 марта 2024, 20:54 Агрофабрика «Натурово» запустила производство газировки в Луховицах Пресс-служба администрации г.о. Луховицы

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Агрофабрика «Натурово» запустила производственную линию по розливу газированных напитков в Луховицах. Здесь также заработал автоклав для подварки и вакуумирования овощей, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Общие вложения в эти два направления превысили 300 миллионов рублей. В результате их реализации созданы 50 новых рабочих мест, а также планируется строительство большого производственного цеха.

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Агрофабрика «Натурово» уже 29 лет работает на рынке. После того как вакуумированные овощи компании стали популярны, было принято решение о запуске производства газированного напитка «ЛимоНат», который изготовлен без использования химических добавок.

Производственные объемы будут зависеть от спроса на рынке, а сейчас запущена одна линия с мощностью 20 тысяч бутылок в день. Кроме того, питьевая продукция компании имеет сертификат для детского питания. В дальнейших планах компании — запуск второй производственной линии и расширение ассортимента продукции на соки, морсы и сидр.

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