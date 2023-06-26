Подмосковье 26 июня 2023, 17:26 Аграрная областная выставка племенных животных прошла в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В Подмосковье прошла ежегодная областная выставка племенных сельскохозяйственных животных «Звезды Подмосковья-2023». Московскую область представляли около 30 предприятий. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Победительницей конкурса стала корова Забава из предприятия «Зеленоградское» в Пушкино, второе место досталось корове Баро от предприятия «Емельяновка» в Коломне, третье место присудили корове Поилке с предприятия «Зеленоградское» в Пушкино.

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Подобные выставки позволяют сельхозпроизводителям продемонстрировать свои достижения и поощрить компании за селекционно-племенную работу.

«В регионе развивается племенное животноводство, и мы поддерживаем производителей. В начале года мы оказали поддержку нашим хозяйствам в размере 1,2 миллиарда рублей для того, чтобы они имели все необходимое финансирование при подготовке к весенне-полевым работам», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Подмосковные аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал такое соглашение с компанией «Росагролизинг» на Петербургском международном экономическом форуме.

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