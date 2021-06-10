Аграриям Подмосковья перечислили более 2 млрд рублей с начала года

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский выступил с докладом на 149-м заседании Мособлдумы. Он сообщил, что в 2021 году на поддержку АПК уже перечислили более 2 млрд рублей, что составляет 39% от плана на год.

Сергей Воскресенский уделил внимание востребованной областной программе поддержки аграриев и отметил, что в текущем году уже перечислено 2,2 миллиарда рублей из предусмотренных 5,6 млрд на поддержку агропромышленного комплекса.

В начале доклада министр отметил достигнутые успехи за 2020 год, когда, несмотря на пандемию, сельское хозяйство Подмосковья продемонстрировало рекордные показатели по многим направлениям отрасли.

Воскресенский подробно рассказал о грантах, выделенных фермерам в этом году, и компенсациях за понесенные потери озимого рапса в двух городских округах региона.

Также глава Минсельхозпрода выделил ближайшие задачи приоритетных направлений отрасли — производства молока и сыра в регионе, и нового направления — промышленного производства ягоды.

Ранее стало известно, что Подмосковье вновь стало лидером по производству сыра и хлеба в России.