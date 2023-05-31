Подмосковье 31 мая 2023, 09:08 Аграрии засеют свыше 22 тысяч гектаров земли в Шаховской в этом году

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Посевные площади увеличивают в городском округе Шаховская каждый новый сезон. В этом году аграрии засеют свыше 22,5 тысяч гектаров земли.

Посевная кампания на территории городского округа Шаховская в самом разгаре. Механизаторы круглый сутки проводят в полях — обрабатывают плодородную почву.

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Семена, удобрения, средства защиты растений, технику и топливо подготовили заранее. Большая часть зерновых — это отечественная селекция, специальные сорта для средней полосы.

В обработке полей и сборе урожая задействовали более 370 человек. Аграрии уверены, что урожай в этом году должен быть хороший.

В Шаховской сейчас работает 60 крестьянских хозяйств, 11 агропредприятий и два кооператива. Около 30 из них получили более 96 миллионов рублей финансовой помощи благодаря поддержке со стороны региональных и федеральных властей.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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