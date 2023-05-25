Подмосковье 25 мая 2023, 17:11 Аграрии засеют почти 4 тысячи гектаров земли в Солнечногорске в этом сезоне

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Более 3,6 гектара полей засеют сельскохозяйственными культурами в Солнечногорске. В округе будут выращивать овес, ячмень, картофель, капусту, морковь, свеклу и лук.

Сегодня в Солнечногорске работает пять основных аграрных предприятий: «АПК Флок», «Братцевское», «Трансагроэкспорт», «Евразия тур сервис» и крестьянско-фермерское хозяйство «Глазово».

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«Развитие сельского хозяйства — приоритетная задача, которую перед нами ставит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава округа Константин Михальков. Мы большое внимание уделяем вовлечению ранее не используемых земель в сельхозоборот», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Так, в прошлую посевную кампанию в округе дополнительно ввели в оборот еще 1,1 гектара земли. В этом году добавят еще 600 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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