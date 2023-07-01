Подмосковье 01 июля 2023, 16:47 Аэропорт Шереметьево в Химках вошел в топ-10 компаний России в сфере корпоративных коммуникаций

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Аэропорт Шереметьево в Химках вошел в топ-10 российских организаций в сфере корпоративных коммуникаций и отношений. Итоги подвели в рамках Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM 2023.

Лучшим специалистом в этой отрасли стала директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова. Она проработала в Шереметьеве более 20 лет.

«Шереметьево является лидером в медиаполе московского авиаузла. Ежегодно на базе аэропорта проходят коммуникационные активности и освещаются ключевые направления деятельности культурно-просветительских и социальных программ», — сообщила Захаренкова.

В аэропорту Химок проводят мероприятия для развития внутреннего туризма и цифровых разработок.

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