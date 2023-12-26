Подмосковье 26 декабря 2023, 16:34 Аэропорт Домодедово назвал самые популярные новогодние направления Unsplash

Читать 360tv в

Поездки по России составят 75% от всех запланированных полетов аэропорта Домодедова в предновогодние дни. Только 29 декабря из воздушной гавани на праздники улетят более 500 тысяч человек.

Среди российских направлений самыми популярными в новогодние каникулы станут Сочи, Санкт-Петербург и Калининград. В числе самых востребованных зарубежных городов будут Дубай, Шарджа и Ереван.

Реклама

В этом году авиакомпании-партнеры расширили маршрутную сеть для пассажиров аэропорта Домодедово. Red Wings предлагает отвезти в Батуми, а Royal Air Maroc — в Касабланку. Авиакомпания Jazeera выполняет полеты в Кувейт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».