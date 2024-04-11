Подмосковье 11 апреля 2024, 18:57 Администрация Солнечногорска усилила контроль за содержанием центральных улиц Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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В Солнечногорске продолжается месячник чистоты и благоустройства. Первый заместитель главы округа Александр Мамлай совместно с представителями структурных подразделений администрации проверил текущее содержание территорий по улицам Банковская, Дзержинского и Почтовая.

В рамках обхода территории уделили внимание приведению в надлежащий вид фасадов и входных групп объектов торговли, благоустройству общественных пространств. На данный момент в рамках месячника специалисты убирают смет, осуществляют подбор мусора, моют дороги, тротуары и детские площадки.

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«Продолжаем еженедельные обходы территорий городского округа. В рамках месячника благоустройства нам необходимо выполнить огромное количество мероприятий, в том числе совместно с управляющими компаниями необходимо привести в порядок дворовые территории и элементы благоустройства. Замечаний, к сожалению, много и устранить их мы должны до конца апреля», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Напомним, месячник чистоты и благоустройства в Московской области традиционно завершится общеобластным субботником, который пройдет 27 апреля. К участию приглашают всех неравнодушных жителей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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