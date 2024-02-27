Подмосковье 27 февраля 2024, 15:55 Администрация Солнечногорска напомнила жителям правила безопасности на железной дороге Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Акция «Сохрани себе жизнь» прошла на железнодорожной станции Подсолнечная. Жителям и гостям Солнечногорска раздали листовки с правилами поведения вблизи путей сообщения скоростного транспорта.

Организаторы акции уделили особое внимание информированию молодежи.

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«Иногда мы встречаем несознательных подростков, которые халатно относятся к своей безопасности. С ними мы ведем более подробные профилактические беседы и стараемся донести понимание, что соблюдение простых правил поможет сохранить им жизнь и здоровье», — отметила начальник управления благоустройства и содержания территории администрации городского округа Солнечногорск Татьяна Попова.

Благодаря регулярным рейдам в городском округе Солнечногорск с начала этого года не произошло ни одного несчастного случая на железной дороге.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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