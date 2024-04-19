Подмосковье 19 апреля 2024, 14:51 Администрация Мытищ проверила капитальный ремонт домов пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Представители администрации продолжают контролировать ход капитального ремонта многоквартирных домов в Мытищах. Очередная проверка состоялась в зданиях, которые вошли в программу на 2023-2025 годы.

На Новомытищинском проспекте, дом 82 корпус № 3, продолжается обновление кровли. На данный момент завершена стропильная система, укладка гидроизоляции и ветрозащиты. Закуплены все необходимые материалы. Завершить работы по данному адресу планируют до конца мая, а в корпусе 5А замену системы электроснабжения выполнят к июню. Также в этом доме запланирован ремонт внутренних инженерных систем.

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Выполнение программ по капитальному ремонту многоквартирных домов находится на особом контроле местных властей. Администрация проводит еженедельные выезды с проверками на объекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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