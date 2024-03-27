Подмосковье 27 марта 2024, 18:43 Администрация Ленинского городского округа окажет помощь пострадавшим в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Помощь пострадавшим гражданам от теракта в Crocus City Hall окажут в Ленинском городском округе. Во время трагедии в концертном зале находилось несколько местных жителей, пять человек из которых до сих пор в больницах.

После их выписки администрация округа совместно с местным отделением партии «Единая Россия» окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим. Об этом сообщили представители пресс-службы партии.

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В администрацию уже поступили обращения с просьбой о помощи в транспортировке вещей с места происшествия домой. Запросы жителей были выполнены в полном объеме.

Отделение партии «Единая Россия» Ленинского городского округа напоминает, что для всех, кто пострадал в результате трагедии, доступен чат поддержки под названием «Крокус. Центр помощи» и Telegram: @crocus_pomoshch_bot.

Кроме того, правительства Москвы и Московской области подготовили единовременные выплаты. Семьи, потерявшие близких, получат три миллиона рублей, пострадавшие, находящиеся в стационаре, получат один миллион рублей, а те, кто получил амбулаторное лечение, получат 500 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и пожарных за работу в Crocus City Hall после теракта.

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