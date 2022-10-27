Администрация Истры поможет раненому участнику СВО с реабилитацией | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 18:49 Администрация Истры поможет раненому участнику СВО с реабилитацией

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Участнику специальной военной операции из Истры, раненому при теракте в Белгородской области, помогут с реабилитацией. У мужчины контузия и осколок в левой ноге.

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На помощь придет администрация городского округа Истра. Сейчас военнослужащий в госпитале и идет на поправку.

Чувствую себя нормально, стабильно. Врачи сказали, что скоро подлечат Роман.

Сам мужчина рассказал, что готов вернуться на передовую, но, как бы он не рвался в бой, впереди — серьезная операция и долгая реабилитация. С этим готовы помочь местные власти. Уже подобрали подходящее медучреждение, где солдата поставят на ноги.

«Есть недалеко от нас прекрасный реабилитационный центр. Он в Солнечногорске, в деревне Голубое. Считаю, что это одно из лучших медучреждений страны. Они выхаживают. Большой опыт в этом», — рассказала главный врач Истринской областной клинической больницы Наталья Шокова.

Помогут бесплатно, а родным военнослужащего окажут и другую помощь, положенную семьям мобилизованных и добровольцев из Подмосковья.

В Истре работает Центр поддержки семей военнослужащих. Такие открыли по всей Московской области. Ежедневно там собирают и передают гуманитарную помощь военнослужащим, а еще кнопочные телефоны для связи с родными, ведь смартфоны с собой брать нельзя.

«Нам было очень важно на какое-то время хотя бы их не потерять, иметь с ними обратную связь. Закупили кнопочные телефоны, дали симки каждому, кто отправлялся, кто уже успел уехать до открытия нашего центра», — сказала глава городсткого округа Истра Татьяна Витушева.

Родным мобилизованных в этом пункте оказывают также психологическую помощь.