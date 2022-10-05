Пункт сбора гуманитарной помощи мобилизованным открылся в Истре | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 15:21 Поделиться Telegram

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Viber Пункт сбора гуманитарной помощи мобилизованным открылся в Истре

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Необходимые для солдат вещи собирают в новом пункте поддержки мобилизованных и их семей в Истре. Там добровольцы отправляют на передовую лекарства, теплые вещи, средства личной гигиены, продукты и кнопочные телефоны для связи с родными.

В мешках для солдат — зеленка, бинты, сухпайки и другие необходимые для бойцов вещи. За это призывники уже успели поблагодарить волонтеров, рассказал замглавы округа Андрей Мойса.

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«Мы получаем обратную связь от наших отправленных уже туда ребят. Как минимум на сегодняшний день мы получили порядка 100 отзывов и откликов от ребят, которые уже ушли», — сказал он.

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Вещмешки весят около трех-четырех килограммов, рассказали волонтеры. Один из рюкзаков передали мужу Натальи Бубновой. Его отправили на подготовку в Тверь.

«Нас полностью одели, но для собственного удобства, для собственного благополучия все-таки приходится докупать. А сейчас сами знаете, как цены подскочили, поэтому такая помощь вообще необходима. Особенно для тех, у кого средств особо нет, а о комфорте родного человека хочется позаботиться», — поделилась женщина.

Принести вещи для бойцов можно с 09:00 до 22:00. Как отметил Андрей Мойса, больше всего сейчас нуждаются в спальных мешках и перевязочных материалах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал давать качественные ответы по горячей линии о мобилизации. Сейчас на ней работают около 200 сотрудников.

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