Подмосковье 09 марта 2023, 12:21 Администрация Истры передала технику для рытья окопов в зону СВО

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Администрация городского округа Истра передала две единицы коммунальной техники в зону СВО. Теперь бойцы смогут быстрее справляться со строительством окопов и военных укреплений.

Чтобы в замерзшей земле лопатой вырыть окопы для проживания и защиты бойцов уходит до трех дней. С экскаватором основные работы можно выполнить за час.

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«Преимущество этой техники именно в ее ходовых качествах. <…> Главное здесь — колеса и маневренность», — отметил сотрудник истринского МБУ «ДОДХИБИМР» Олег Жуков.

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Новая техника позволит солдатам не отвлекаться от выполнения важных боевых задач. По словам участников СВО, это огромная помощь. Мотострелковое отделение в окопах без больших потерь будет отбивать атаки, а пехота с грамотными командирами сможет держать противника перед укреплениями неделями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил вдову участника СВО за поддержку семей военнослужащих в Истре. Яна Урубкова возглавила местный Центр поддержки семей военнослужащих. Для нее это стало делом жизни в память о муже-герое.

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