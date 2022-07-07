Администраторы поликлиник Подмосковья прошли тренинги по общению с пациентами

Более полутора тысяч администраторов подмосковных поликлиник прошли курсы по бесконфликтному общению с пациентами. Взаимодействие в учреждениях здравоохранения стало более комфортным для всех участников процесса.

«Поликлиника — это своего рода лицо медицины. Потому что именно в поликлинику люди чаще всего обращаются за медицинской помощью», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, подчеркивая важность принятых мер.

Администратор — это первый человек, с которым пациент сталкивается, обращаясь за помощью. Именно поэтому было принято решение всех таких сотрудников отправить на тренинг по эффективным коммуникациям. В рамках такого обучения были проработаны навыки взаимодействии с людьми в стандартных и нестандартных ситуациях. С мая 2021 года такие курсы прошли полторы тысячи человек, из них почти тысяча — в текущем году.

Занятия проводят специалисты Московского областного научно-исследовательского института имени Владимирского. Тренинги уже прошли администраторы поликлиник Мытищинской, Дмитровской, Одинцовской, Солнечногорской, Щелковской и других больниц.

В Московской области традиционно большое внимание уделяется сфере здравоохранения. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что до конца года в Подмосковье откроется 22 новых объекта.