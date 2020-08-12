Притяжение Зари. Как изменился бывший военный городок после присоединения к Балашихе

В микрорайоне Заря подмосковной Балашихи проведут благоустройство всех оставшихся дворов и капитально отремонтируют дома. Большую часть работ сделали. Их начали 13 лет назад, когда эти территории стали частью городского округа.

Свыше 40 лет это был закрытый военный городок. Его включили в состав Балашихи в 2007 году, а коммунальную инфраструктуру передали в 2015-м.

Сегодня, 12 августа, с жителями пообщался губернатор Андрей Воробьев. Вместе с главой округа Сергеем Юровым и ветеранами они возложили цветы к мемориалу с именами героев отечества, проживавших в микрорайоне Заря.

Губернатор проверил, как меняется облик микрорайона. За пять лет здесь капитально отремонтировали освещение, тепловые и водопроводные сети, дома и дворы. Об этом губернатору доложил зампред областного правительства Евгений Хромушин.

Многое сделано, но работы остаются. Ремонт тепловых сетей, водоснабжения, завершение работ по канализации. Сегодня вопрос встал еще по ливневой канализации вдоль дороги. Плюс капитальный ремонт домов Евгений Хромушин.

Он рассказал, что в составе Подмосковья 65 военных городков. В 37 работу уже завершили, а примерно в 28 идет благоустройство. Оно закончится, только когда все территории приведут в порядок.

В Заре комплексно благоустроили 12 дворов и несколько дорог. В прошлом году там построили физкультурный комплекс «Метеор» с бассейном, тренажерным залом и спортивными площадками.

У нас задача — в военных городках постепенно сделать все дома. В плане сейчас стоят более 500 домов по капитальному ремонту только в военных городках. А всего будет 1100. Опять же в военных городках. Планов еще очень много, и мы не останавливаемся Евгений Хромушин.

ФОК «Метеор»

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Метеор» построили в прошлом году. Он включает в себя бассейн с шестью дорожками и несколько залов для тренировок. Среди них аэробика, пилатес, йога, спортивные танцы и не только.

Есть и многофункциональная открытая спортивная площадка — там можно играть в баскетбол, мини-футбол, гандбол и волейбол. Комплекс может принять по 64 человека за смену.

Берег озера Дивное

Берег озера Дивное в микрорайоне Заря раньше был похож на свалку. Здесь лежали горы мусора, а теперь жители получили обустроенный пляж, спортивные объекты и асфальтированные дорожки.

После благоустройства место стало точкой притяжения жителей всех возрастов. Сегодня они пообщались с Андреем Воробьевым и рассказали о том, какие еще изменения хотели бы увидеть.

Среди предложений ремонт общественной бани и строительство кафе в парке. По просьбам жителей в программу благоустройства добавили оборудование ливневой канализации.

Коммунальные сети

В микрорайоне Заря 95 многоквартирных домов. Обслуживают их три управляющих компании. Здесь зарегистрировано свыше 16 тысяч человек.

Когда военный городок передали Балашихе, инженерные сети и все котельные были изношены почти на 100%. Уже капитально отремонтировали котельные № 25 и 27. Это сделали четыре года назад.

Прорывов теплосетей здесь никто не видел с 2017 года — все самые главные мероприятия сделаны. Это не только ремонт котельных, но и канализационного коллектора, водозаборных узлов Евгений Хромушин.

По словам Хромушина, все работы важно выполнить так, чтобы жители не сталкивались с проблемами еще минимум 50-60 лет.

Вода и электричество

Водозаборный узел в микрорайоне Заря реконструировали в 2016 году. Здесь заменили кровлю, фильтрующие элементы, обновили трубопроводы и не только.

Уже провели ремонт станции обезжелезивания и ее внутреннюю отделку. Установили новые насосы, заменили теплотрассы.

Сети для электроснабжения построили еще в 60-х годах для нужд военного городка. После их передали округу, но в состоянии 70% износа. Требовалась модернизация.

Уже капитально отремонтировали линии наружного освещения. Сегодня продолжается сбор заявок от жителей, поступающих на «Добродел». Оставшиеся вопросы решат по областной программе «Светлый город».