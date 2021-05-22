Многодетная семья в Подольске получила сертификат на посещение бани

Многодетной семье выдали сертификат на бесплатное посещение банного комплекса «Бани Алексеева» в Подольске. Они получили его в рамках проекта по поддержке многодетных семей, которые смогут ходить в баню бесплатно.

Об этом сообщило РИАМО. Проект называется «100 бань Подмосковья», в нем приняли участие МУП «Комбинат коммунальных предприятий» и банно-оздоровительный комплекс «Бани Алексеева».

В последнем различные льготы также действуют для ветеранов и инвалидов. Теперь начали выдавать сертификаты многодетным семьям. Первый из них получила семья Волгиных.

«Общее количество семей, которые смогут получить данную поддержку, будет определять администрация округа. Отмечу, что это очень важный проект, который безусловно необходим», — рассказал учредитель комплекса Юрий Алексеев.

Волгины поблагодарили правительство Московской области и добавили, что любят ходить в баню. В конце им также вручили небольшие подарки.

В этом году программу могут запустить не только Подольске, но также в Чехове, Долгопрудном.