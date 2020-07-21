«Скоро вручим ключи»: 85 жителей аварийных домов переедут в новые квартиры в Можайске

В подмосковном Можайске завершилось строительство дома для переселенцев из аварийного жилья. В поселке Карьероуправления подготовили трехэтажное здание — туда переедут 85 человек. Вместо ветхих стен они смогут получить комфортные условия.

Это стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». В новый дом переедут жители 25 аварийных помещений. Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Новостройка введена в эксплуатацию и уже поставлена на кадастровый учет. А теперь с переселенцами будут заключены договоры социального найма или мены. В ближайшее время планируем вручить ключи Владимир Локтев.

Жильцы уедут из домов №1, 12, 13 в поселке Карьероуправления и №1 на Детской улице в поселке Цветковский. Общая площадь расселяемого фонда — болеее 1322 квадратных метров.

Расселение всех аварийных домов, признанных такими к январю 2017 года, осуществляют по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания фонда».

Расселением аварийных домов в Подмосковье плотно занялись в 2013 году. За этот период новое жилье получили больше 20 тысяч человек.

В регионе продолжают расселять ветхие и изношенные дома. А за 2020 год новые квартиры получат 2,8 тысячи жителей.