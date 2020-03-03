Почти 3000 человек расселят из аварийных домов в Подмосковье в этом году

В Московской области продолжат расселять аварийные дома. В этом году новые квартиры получат 2,8 тысячи человек. Подробнее о борьбе с плохим жильем рассказали на заседании правительства региона.

Расселением аварийных домов в Подмосковье плотно занялись в 2013 году. С тех пор новое жилье получили больше 20 тысяч человек. Однако необходимо и дальше работать в этом направлении. «Аварийное жилье — тема важная. Переселение — традиционно очень непростое и чувствительное направление», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

Источник фото: Министерство строительного комплекса МО

В программе участвует 46 городских округов. В этом году расселят жителей 16 муниципалитетов. Жилищные условия улучшат 2,8 тысячи человек.

В этом году уже построили 10 новых домов для переселенцев. Для переезда граждан подготовили квартиры в Рошале, Шатуре, Электрогорске, Клину, Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Егорьевске, Волоколамске. Сейчас главная задача — побыстрее оформить права граждан.

Источник фото: Министерство строительного комплекса МО

Также строятся дома в Дмитрове, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Коломне и других муниципалитетах. Существует и другая практика: жителей переселяют в квартиры во вторичке.

Сейчас главам муниципалитетов необходимо своевременно информировать жителей аварийных домов о сроках и условиях переселения. Новости должны поступать не реже одного раза в месяц.