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    13 апреля 2021, 11:38

    Еще 500 подъездов отремонтировали в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    За три месяца в Подмосковье отремонтировали еще 500 подъездов. Они расположены в 36 городских округах. Об этом рассказали в областном Министерстве ЖКХ.

    Еще 500 подъездов отремонтировали в Подмосковье | Изображение 1

    В регионе продолжают реализацию программы «Мой подъезд». Ее проводят по поручению губернатора Андрея Воробьева.

    С начала года в Подмосковье отремонтировали 500 подъездов, из которых, например, 32 — в Балашихе, 24 — в Клину, а 22 — в Кашире. Это отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

    Всего в разной степени готовности находится порядка 1,5 тысячи подъездов. Сейчас работы идут практически во всех муниципалитетах

    Антон Велиховский.
    Еще 500 подъездов отремонтировали в Подмосковье | Изображение 2

    До конца года в Московской области отремонтируют 13,2 тысячи подъездов многоквартирных домов. Улучшат состояние дверей, стен, потолков, светильников, полов, перил и не только.