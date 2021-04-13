Еще 500 подъездов отремонтировали в Подмосковье

За три месяца в Подмосковье отремонтировали еще 500 подъездов. Они расположены в 36 городских округах. Об этом рассказали в областном Министерстве ЖКХ.

В регионе продолжают реализацию программы «Мой подъезд». Ее проводят по поручению губернатора Андрея Воробьева.

С начала года в Подмосковье отремонтировали 500 подъездов, из которых, например, 32 — в Балашихе, 24 — в Клину, а 22 — в Кашире. Это отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Всего в разной степени готовности находится порядка 1,5 тысячи подъездов. Сейчас работы идут практически во всех муниципалитетах Антон Велиховский.

До конца года в Московской области отремонтируют 13,2 тысячи подъездов многоквартирных домов. Улучшат состояние дверей, стен, потолков, светильников, полов, перил и не только.