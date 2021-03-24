Свыше 13 тысяч подмосковных подъездов отремонтируют в этом году

В Московской области продолжается программа «Мой подъезд». В этом году в регионе отремонтируют больше 13 тысяч подъездов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Реализация программы «Мой подъезд» продолжается в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Главная задача проекта — улучшение качества жизни населения. Подъезды приводят к нормативному состоянию и к внешнему виду, отвечающему пожеланиям самих жителей.

В план Министерства ЖКХ Московской области на 2021 год вошли 13,2 тысячи подъездов многоквартирных домов, из них 5,7 тысячи подъездов обновят по программе софинансирования.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Подмосковья

«Ежегодно количество заявок на участие в программе увеличивается, то есть жители ей доверяют. Ход работ, сроки, контроль бюджета — жители не просто наблюдают со стороны, а сами принимают все решения. И задача Министерства — обеспечить качественную реализацию программы по предпочтениям жильцов», — рассказал Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.

Сейчас ремонтные работы проводят в 937 подъездах, и еще в 169 их полностью завершили.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Подмосковья

Программа «Мой подъезд» действует в регионе с 2016 года. Она предусматривает полную творческую свободу, согласование проекта и контроль за реализацией работ непосредственно жителями домов.