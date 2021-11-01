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    01 ноября 2021, 17:18

    Первые 500 деревень и сел Подмосковья получили газ по президентскому проекту

    Газ по президентскому проекту пришел в 500 деревень и сел Подмосковья с июня

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Уже 500 населенных пунктов Подмосковья получили газ по президентскому проекту. Сегодня топливо появилось у 50 жителей деревни Фенино в Балашихе.

    Первые 500 деревень и сел Подмосковья получили газ по президентскому проекту | Изображение 1

    Министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что всего в этом округе в программу включили 13 населенных пунктов. Там живут четыре тысячи человек.

    Свидетельство юбилейной газификации имеет в большей степени символическое значение. Но оно ценно тем, что подтверждает высокие темпы президентской программы

    Александр Самарин.

    Реализация проекта началась в июне, напомнил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

    Первые 500 деревень и сел Подмосковья получили газ по президентскому проекту | Изображение 2

    «За 4,5 месяца полностью газифицировали 500 населенных пунктов региона, где проживают более 21 тысячи человек», — подчеркнул Игорь Баранов.

    Он добавил, что выходные и праздничные дни не скажутся на темпах работ.

    Сегодня, соблюдая нормы безопасности, мы не прекращаем строить

    Игорь Баранов.
    Первые 500 деревень и сел Подмосковья получили газ по президентскому проекту | Изображение 3

    Сейчас, по его словам, работы идут в 295 населенных пунктах Московской области.

    Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в селах и деревнях, опубликовали график работ.