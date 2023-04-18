Важное 18 апреля 2023, 18:06 Губернатор Воробьев: 5 современных котельных запустят в Серпухове к маю

Читать 360tv в

Пять новых котельных построили в Серпухове — одну уже открыли и еще четыре запустят в период до мая, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Первая из них заменила собой старую, построенную еще 30 лет назад. Она улучшит отопление для двух тысяч жителей и для социальных объектов.

В Подмосковье началась самая масштабная в истории региона программа модернизации ЖКХ.

У нас масштабная программа с «Газпромом». Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру персонально: 12 концессий мы совместно реализуем — меняем безнадежно старые сети и котельные. Андрей Воробьев

Прошедшая зима показала, что во многих городских округах Подмосковья коммунальные сети и котельные безнадежно устарели. До 2028 года качество отопления улучшат более чем для 3,2 миллиона жителей. На это выделили 320 миллиардов рублей.

Котельные в Серпухове

Большие перемены в отрасли ЖКХ происходят и в Серпухове. Здесь уже построили современные котельные.

«Произвели масштабное „перевооружение“ и модернизацию практически всего самого необходимого в Серпухове. Это 14 новых котельных и еще 11, где мы полностью поменяли все оборудование. От этих объектов остались только стены и крыша», — сказал генеральный директор «Газпром теплоэнерго» в Подмосковье Вячеслав Васин.

Он отметил, что почти все новое оборудование — российского производства.

Концессионные соглашения, то есть договоры с инвесторами, играют важную роль в новой масштабной программе. Среди них два заключили с «Газпром теплоэнерго» по Серпухову. Перемены ощутят свыше 180 тысяч жителей.

С апреля по май в городском округе запустят еще четыре новые котельные. Они заработают в поселке Пограничный, деревне Большое Грызлово, на Весенней улице и в поселке Пролетарском.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».