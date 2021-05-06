Еще 40 участков дорог отремонтируют за год в Мытищах

Более 25 километров дорог отремонтируют в Мытищах к концу года. Это 40 участков, из которых четыре обновят по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

В августе завершится ремонт трех региональных дорог. Среди них Сухарево — Марфино — Подольниха — Юрьево. Покрытие заменят с 0 по 2,3 километра.

Обновят и дорогу Хлебниково — Рогачево. Ее улучшат с 4,7 по 7,8 километра.

Также преобразится участок с 0,8 по второй километр дороги Красная Поляна — Текстильная. За это жители проголосовали на портале «Добродел».

Об этом рассказали в подмосковном Минтрансе, добавив, что уже завершили укладку покрытия на развязке Осташковского шоссе — у Федерального военного мемориального кладбища Министерства обороны России.

Уже заменили покрытие и в Клязьминском переулке деревни Пирогово, Линейном и Школьном переулках, а также на улице Шишкина.

Ремонт проводят на улице Березовая Роща деревне Аксаково, на 7-м проездке в деревне Юдино и не только.