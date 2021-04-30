Более 60 участков дорог отремонтируют в Красногорске к осени

Еще 63 дорожных участка Красногорска отремонтируют к осени. Например, продолжается обновление Ильинского шоссе. Это часть президентского проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ильинское шоссе включили в программу ремонта в том числе благодаря обращениям жителей. Это путь с высокой степенью интенсивности, по которому каждый день проезжает свыше 30 тысяч машин.

Как подчеркнул министр транспорта региона Алексей Гержик, для удобства жителей ремонт ведут преимущественно ночью.

Сама дорога служит проездом к станции МЦД-2 Павшино, а также выездом в Москву для нескольких микрорайонов.

Дорожное покрытие заменят на участке от круговой развязки с М9 «Балтия» до развязки с Волоколамским шоссе.

Всего в Красногорске по проекту „Безопасные и качественные дороги“ за сезон отремонтируют семь региональных и 56 муниципальных дорог, в том числе подъезды к деревням Алексей Гержик.

Сезон дорожного ремонта планируют завершить осенью. За это время в Красногорском округе улучшат 63 участка, а всего в Московской области — около 1,7 тысячи.