Более 35 млн куриных яиц произвели в Подмосковье за три месяца

Свыше 35 миллионов куриных яиц произвели за первый квартал года в Подмосковье. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

Он подчеркнул, что за прошлый год во всех категориях хозяйств Подмосковья произвели около 140 миллионов куриных яиц.

Ветеринары строго следят за соблюдением всех санитарных норм при производстве и реализации яиц, обеспечивая безопасность продуктов птицеводства Сергей Воскресенский.

Воскресенский добавил, что спрос на куриные яйца вырастает в преддверии Пасхи.

Кроме того, министр сельского хозяйства региона сообщил, что в Московской области пройдет около 60 фермерских ярмарок на выходных.