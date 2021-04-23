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    23 апреля 2021, 10:43

    Более 35 млн куриных яиц произвели в Подмосковье за три месяца

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Свыше 35 миллионов куриных яиц произвели за первый квартал года в Подмосковье. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

    Более 35 млн куриных яиц произвели в Подмосковье за три месяца | Изображение 1

    Он подчеркнул, что за прошлый год во всех категориях хозяйств Подмосковья произвели около 140 миллионов куриных яиц.

    Ветеринары строго следят за соблюдением всех санитарных норм при производстве и реализации яиц, обеспечивая безопасность продуктов птицеводства

    Сергей Воскресенский.

    Воскресенский добавил, что спрос на куриные яйца вырастает в преддверии Пасхи.

    Кроме того, министр сельского хозяйства региона сообщил, что в Московской области пройдет около 60 фермерских ярмарок на выходных.