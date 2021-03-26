Еще 30 врачей из Подмосковья получили льготу на покупку жилья

Еще 30 медикам из Подмосковья дали льготу на покупку жилья по программе губернатора «Социальная ипотека». Среди них врачи, фельдшеры и один рентгенлаборант. В областном Доме правительства прошло первое с начала года вручение таких свидетельств.

Всего до конца года в Подмосковье выдадут 365 сертификатов по «Социальной ипотеке». Эта программа помогает привлекать в регион квалифицированных специалистов: преподавателей, врачей, тренеров, ученых и не только.

Об этом рассказала первый заместитель министра жилищной политики Подмосковья Людмила Ращепкина. Она напомнила, что программу запустили по поручению губернатора Андрея Воробьева.

За год планируем выдать свидетельства 160 врачам, 110 педагогам, 85 молодым ученым и уникальным специалистам, 10 тренерам Людмила Ращепкина.

Стоимость квартиры берет на себя правительство Подмосковья, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

«Мы всегда заинтересованы в том, чтобы в Московскую область приходили работать новые медицинские специалисты, поэтому стремимся создать комфортные условия», — сказал заместитель министра здравоохранения региона Антон Масякин.

Первые свидетельства на жилье получили врачи из Дмитрова, Раменского, Реутова, Ленинского, Долгопрудного, Домодедова, Истры, Клина, Котельников, Красногорска, Люберец, Щелкова, Мытищ, Химок и Солнечногорска.