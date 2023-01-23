23 января 2023, 12:22
Кадастр в Подмосковье получили 26 жилых домов
Кадастровый номер получили еще 26 жилых домов за неделю в Подмосковье. Это объекты в 10 городских округах, сообщили в Минжилполитики региона.
В Красногорске на кадастр поставили три дома в ЖК «Большое Путилково», и по одному в ЖК «Новая Рига», «Митино О2» и «Красногорский». В Ленинском округе номер получили три дома в ЖК «Дрожжино-2» и по одному в ЖК «Пригород Лесное» и «Видный Город».
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Также на учет поставили четыре дома в Одинцове, по два в Люберцах, Подольске и Щелкове и по одному в Балашихе, Мытищах, Рузе и Наро-Фоминске.
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Постановка на кадастровый учет дает возможность собственникам полноценно распоряжаться своим имуществом, а также записать детей в школы и сады и прикрепиться к поликлинике.
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