Еще 250 рабочих мест появится в Наро-Фоминске благодаря новому гипермаркету

Открытие нового гипермаркета позволит создать около 250 дополнительных рабочих мест в Наро-Фоминске. В крупном магазине будут продавать товары для ремонта и обустройства дома. Он начнет работать весной.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, в марте откроют гипермаркет «Леруа Мерлен».

Это дополнительные инвестиции для развития региона, возможность приобретения товаров в шаговой доступности Сергей Воскресенский.

Кроме того, это новые рабочие места, а здесь их будет около 250. В среднем гипермаркет предлагает товары по цене на 5% ниже, чем на рынке схожих изделий.

«В новом магазине уже в марте жители найдут не менее 35 тысяч наименований товаров», — отметил Воскресенский.

По его словам, на прилавках предложат широкий выбор товаров, произведенных в Подмосковье. А в реализацию проекта вложат около 1,5 миллиарда рублей.

Рядом с гипермаркетом появится парковка, где предусмотрят 500 мест для автомобилей.