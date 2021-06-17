Больше 25 тысяч водителей, контролеров и механиков Подмосковья привились от коронавируса

В Московской области активно вакцинируют всех работников, которые контактируют с большим количеством людей. Более 25 тысяч сотрудников транспортно-дорожной отрасли уже сделали прививки от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Среди работников, которые прошли обязательную вакцинацию от коронавируса, — водители, кассиры, контролеры, инспекторы и механики. Все они каждый день общаются с большим количеством людей. Сотрудники отрасли осознанно прививаются, чтобы обезопасить пассажиров.

В министерстве отметили, что ради обеспечения безопасности пассажиров транспорт и дальше будут дезинфицировать. А соблюдение масочного режима будут контролировать еще тщательнее.

Вице-губернатор региона Евгений Хромушин заявил, что сотрудники управляющих компаний, предприятий сферы ЖКХ и энергетики тоже привьются от коронавируса. Сначала обязательная вакцинация коснется сотрудников УК, работников клиентских офисов ООО «МосОблЕИРЦ», АО «Мособлгаз», АО «Мособлэнерго», АО «Мосэнергосбыт», ПАО «Россети Московский регион».