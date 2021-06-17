Сотрудники управляющих компаний Подмосковья пройдут обязательную вакцинацию от COVID-19

В Московской области ввели обязательную вакцинацию для работников, которые контактируют с большим количеством людей. Вице-губернатор региона Евгений Хромушин заявил, что сотрудники управляющих компаний, а также предприятий сферы ЖКХ и энергетики также привьются от ковида.

Хромушин уточнил, что в первую очередь обязательная вакцинация ждет сотрудников управляющих компаний, работников клиентских офисов ООО «МосОблЕИРЦ», АО «Мособлгаз», АО «Мособлэнерго», АО «Мосэнергосбыт», ПАО «Россети Московский регион». Также прививать будут сотрудников ресурсоснабжающих организаций.

«Задача поставлена губернатором региона достаточно четко, поэтому Государственной жилищной инспекции Московской области поручено довести советующую информацию о необходимости провести обязательную вакцинацию сотрудникам управляющих организаций, занятых в сфере ЖКХ», — отметил Евгений Хромушин.

Он добавил, что в каждой организации должны быть привиты не менее 60% сотрудников. Этот показатель будут рассчитывать исходя из количества вакцинированных работников и работников, переболевших COVID-19.

«Так как данный вопрос касается здоровья и жизни граждан, а деятельность таких предприятий напрямую связана с взаимодействием с людьми, то здесь мы будем придерживаться жесткой позиции. Те организации, которые не обеспечат вакцинацию своих работников в ближайшее время, будут штрафоваться в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, причем размер штрафов достаточно серьезный», — уточнил Хромушин.