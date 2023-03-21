Подмосковье 21 марта 2023, 12:39 Центр материнства и детства в Сергиевом Посаде проведет день открытых дверей 25 марта

Читать 360tv в

Будущие мамы из Сергиева Посада смогут познакомиться с врачами на дне открытых дверей, который проведут в Центре материнства и детства 25 марта. Молодые родители получат возможность задать все интересующие вопросы.

Гости смогут побывать на экскурсии по отделениям родильного дома. У родителей будет возможность познакомиться с докторами и задать вопросы. Доула Ольга Живоченкова проведет лекцию для будущих мам и пап.

Реклама

День открытых дверей состоится по адресу: Сергиево-Посадский округ, поселок Скоропусковский, дом 97. Начало в 13:00.

Реклама

Посетителям напомнили, что приходить нужно без детей и полностью здоровыми. В случае недомогания, насморка или кашля посещение роддома следует отложить.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его построят в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.