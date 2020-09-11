Свыше 2 млн жителей Подмосковья сделали ПЦР-тест на коронавирус
Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она объяснила, в каких случаях актуально пройти ПЦР-тестирование.
Его делают пациентам с симптомами простуды, медицинским и социальным работникам, выпускникам школ и учителям, воспитанникам детских садов, воспитателям и не толькоСветлана Стригункова.
ПЦР-тестирование проводят бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Пациентам без признаков ОРВИ, гриппа, коронавируса и пневмонии понадобится заплатить.
Вместе с тем для жителей Московской области проводят и ИФА-исследование. Это диагностика, определяющая наличие антител к коронавирусу в крови.
ИФА-анализы позволяют выявить только тех, кто уже переболел COVID-19. Носителей в бессимптомной форме определить нельзя. Кровь берут из вены.
Сделать ИФА-исследование удастся после записи в процедурный кабинет поликлиники на портале госуслуг Подмосковья или по телефону 8 (800) 550-50-30. Тестирование бесплатное.