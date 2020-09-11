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    11 сентября 2020, 13:15

    Свыше 2 млн жителей Подмосковья сделали ПЦР-тест на коронавирус

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Свыше двух миллионов жителей Подмосковья прошли ПЦР-диагностику коронавируса в условиях пандемии. Более чем у 21% обследованных выявили антитела.
    Свыше 2 млн жителей Подмосковья сделали ПЦР-тест на коронавирус

    Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она объяснила, в каких случаях актуально пройти ПЦР-тестирование.

    Его делают пациентам с симптомами простуды, медицинским и социальным работникам, выпускникам школ и учителям, воспитанникам детских садов, воспитателям и не только

    Светлана Стригункова.

    ПЦР-тестирование проводят бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Пациентам без признаков ОРВИ, гриппа, коронавируса и пневмонии понадобится заплатить.

    Вместе с тем для жителей Московской области проводят и ИФА-исследование. Это диагностика, определяющая наличие антител к коронавирусу в крови.

    ИФА-анализы позволяют выявить только тех, кто уже переболел COVID-19. Носителей в бессимптомной форме определить нельзя. Кровь берут из вены.

    Сделать ИФА-исследование удастся после записи в процедурный кабинет поликлиники на портале госуслуг Подмосковья или по телефону 8 (800) 550-50-30. Тестирование бесплатное.

    Новости SMI.FM