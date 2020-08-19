Более 1,6 млн тестов на COVID-19 и антитела к нему провели в Подмосковье

В Подмосковье сделали более 1,6 миллиона ПЦР- и ИФА-исследований, которые позволяют определить, болеет ли человек COVID-19 в настоящий момент или его организм уже выработал антитела к коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

«Мы стараемся развивать в регионе доступность прохождения исследований на коронавирус и антитела к нему. На сегодняшний день ИФА-диагностика доступна для всех жителей региона бесплатно по полису ОМС, для этого необходимо обратиться в городскую поликлинику. На данный момент по результатам ИФА-диагностики в Московской области у более 20% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу», — уточнила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Для того чтобы пройти ИФА-исследование, жителю Московской области нужно записаться в процедурный кабинет поликлиники на портале госуслуг или по номеру телефона: 8-800-550-50-30.

ПЦР-исследование проводят бесплатно, если у пациента есть симптомы респираторного заболевания. Для граждан без признаков ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и пневмонии анализ делают на платной основе.

В Подмосковье запустили интерактивную карту пунктов приема анализов на COVID-19. Ознакомиться с ней можно на региональном портале госуслуг.