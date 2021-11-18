Сельхозпроизводителю в Егорьевске передали в аренду больше 190 га земли

Еще 190,6 гектара областной земли решено предоставить сельхозпроизводителю в Егорьевске в качестве господдержки развития отрасли. Адресатом помощи станет Общество с ограниченной ответственностью «Развитие». Оно занимается выращиванием, хранением, переработкой и продажей картофеля и зерновых культур.

Известно, что производитель сможет использовать участки, взятые в аренду, на протяжении следующих пяти лет. Как напомнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, в текущем году той же организации уже предоставляли еще два участка, площадью 52,5 гектара. Они находятся неподалеку от деревень Тимохино и Лобаново.

Теперь же в распоряжении ООО поступят еще два участка, площадью 99,5 и 91,1 гектара. Они оба находятся возле деревни Лобаново. Новые участки, которые будет арендовать сельхозпроизводитель, предназначаются для развития растениеводства в Подмосковье.

Ранее другим владельцам бизнеса в Московском регионе передали в аренду еще три участка — в городских округах Истра, Пушкинский и Шатура. Земли разрешено арендовать на протяжении 13 лет, на них можно вести разный вид бизнеса.