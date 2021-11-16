Еще три участка передали из собственности Подмосковья в аренду для развития бизнеса

Еще три участка передали через аукцион из собственности Подмосковья для развития регионального бизнеса. Речь идет о землях в городских округах Истра, Пушкинский и Шатура — их общая площадь составляет 1,3 гектара.

Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Три земельных участка, принадлежащих Московской области, передали в аренду через аукцион для вовлечения в хозяйственный оборот и развития. В результате электронных торгов, организованных Министерством имущественных отношений Московской области совместно с комитетом по конкурентной политике Московской области, 1,3 гектара земли в городских округах Истра, Пушкинский и Шатура будут использованы для создания необходимых населению услуг, а бюджет Подмосковья пополнится на 2,45 миллиона рублей в год», — отметила она.

Министр подчеркнула, что на аукционе победили общества с ограниченной ответственностью. Они получат участки в аренду на 13 лет — площадь земель составит 2883, 7800 и 3000 квадратных метров. Арендаторы смогут использовать их для коммерческих целей — чтобы создать бизнес и получить прибыль.

Первый земельный участок площадью 2883 «квадрата» находится в Истре. Его передали в аренду за 570,6 тысячи рублей в год с видом разрешенного использования «Автомобильные мойки, ремонт автомобилей, склады».

Второй участок находится вблизи деревни Талицы Пушкинского городского округа, его площадь составляет 7800 квадратных метров. Его передали арендатору за 1,6 миллиона рублей с видом разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса, заправка транспортных средств, обеспечение дорожного отдыха, автомобильные мойки, ремонт автомобилей».

Третий участок расположен в Шатуре, на улице Строителей. Землю площадью 3000 «квадратов» с видом разрешенного использования «Бытовое обслуживание. Культурное развитие, Амбулаторное ветеринарное обслуживание, Деловое управление, Рынки, Магазины, Банковская и страховая деятельность, Общественное питание, Гостиничное обслуживание, Объекты дорожного сервиса, Спорт» передали в аренду за 241 тысячу рублей.

Больше информации о проводимых комитетом по конкурентной политике Московской области торгах смотрите на портале ЕАСУЗ.