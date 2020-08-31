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    31 августа 2020, 12:14

    Возрождение заброшенных участков. Еще 19 тысяч гектаров земель Подмосковья отдали под сельское хозяйство

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    Около 19 тысяч гектаров земель Подмосковья отдали для ведения сельского хозяйства с начала года. Это поможет региону развить профильные предприятия и увеличить процент использования пахотных участков.
    Возрождение заброшенных участков. Еще 19 тысяч гектаров земель Подмосковья отдали под сельское хозяйство | Изображение 1

    Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. Больше всего земель ввели в оборот в Солнечногорске — 2156 гектаров.

    Аграрии продолжают возвращать заросшие и заброшенные земли в сельскохозяйственный оборот

    Андрей Разин.

    Среди лидеров оказался и Коломенский округ. Там ввели в оборот 1950 гектаров. Следом идут Клин, Серпухов и Лотошино.

    Участки тщательную обрабатывают. Например, выкорчевывают пни, очищают от валунов и древесины. Вместе с тем занимаются повышением плодородия почвы.

    Возрождение заброшенных участков. Еще 19 тысяч гектаров земель Подмосковья отдали под сельское хозяйство | Изображение 2

    Планируем ввести в сельскохозяйственный оборот 60 тысяч гектаров до конца года

    Андрей Разин.

    Он напомнил, что за последние семь лет в оборот ввели не менее 360 тысяч гектаров неиспользованных ранее участков.

    Для освоения земель Подмосковья в этом году из федерального и регионального бюджетов выделили около 420 миллионов рублей.

    Новости SMI.FM