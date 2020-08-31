Возрождение заброшенных участков. Еще 19 тысяч гектаров земель Подмосковья отдали под сельское хозяйство
Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. Больше всего земель ввели в оборот в Солнечногорске — 2156 гектаров.
Аграрии продолжают возвращать заросшие и заброшенные земли в сельскохозяйственный оборотАндрей Разин.
Среди лидеров оказался и Коломенский округ. Там ввели в оборот 1950 гектаров. Следом идут Клин, Серпухов и Лотошино.
Участки тщательную обрабатывают. Например, выкорчевывают пни, очищают от валунов и древесины. Вместе с тем занимаются повышением плодородия почвы.
Планируем ввести в сельскохозяйственный оборот 60 тысяч гектаров до конца годаАндрей Разин.
Он напомнил, что за последние семь лет в оборот ввели не менее 360 тысяч гектаров неиспользованных ранее участков.
Для освоения земель Подмосковья в этом году из федерального и регионального бюджетов выделили около 420 миллионов рублей.