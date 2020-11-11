Порядка 17,5 млрд рублей выделит Подмосковье на строительство школ в 2021 году

В следующем году на строительство школ в подмосковном бюджете заложили 17,5 миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

«К школам в целом внимание ослабляться не должно — ежегодно у нас прирастает на 5% школьников. Поэтому в том числе важно продолжить и строительство новых школ. В проекте бюджета на 2021 год на эти цели заложено 17,5 миллиарда рублей», — уточнил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Всего в следующем году в регионе планируют построить 28 школ. Помимо этого, в бюджете предусмотрели расходы на обеспечение учеников бесплатным горячим питанием. На эти цели из регионального бюджета выделят свыше четырех миллиардов рублей и еще 2,5 миллиарда рублей — из федерального.

Заместитель председателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Владимир Вшивцев отметил, что на социальную сферу в Подмосковье запланированы расходы в размере 93 миллиардов рублей.