Курбан-байрам в Подмосковье отпраздновали более 150 тысяч верующих

Участие в ежегодном празднике Курбан-байрам приняли около 154 тысяч мусульман Московской области. Для организации торжества организовали 57 площадок в 41 городском округе.

Лидером по количеству собравшихся верующих стал городской округ Подольск. Отпраздновать священный день там собрались почти 15 тысяч человек.

На площадки городских округов Щелково, Солнечногорск и Котельники пришли по 10 тысяч верующих. В Мытищах, Балашихе и Богородском городском округе — по девять тысяч и более участников празднования. В городском округе Красногорск — более восьми тысяч человек. Такие данные привело Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Безопасность собравшихся участников богослужений обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии. Также на месте работали специалисты МЧС и врачи скорой помощи.

Поздравил верующих с праздником губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он напомнил, что Курбан-байрам — это прежде всего день заботы о тех, кому нужна помощь и поддержка.

«Пусть этот светлый день наполнит сердца радостью, любовью, принесет в каждую семью благополучие и взаимопонимание», — заявил глава Московской области.

Губернатор отметил, что мусульмане Московской области сохраняют традиции и укрепляют доверие между людьми разных национальностей. Андрей Воробьев призвал всех, кто соберется в этот праздник за столом, пожелать родным, друзьям и близким всего самого лучшего.