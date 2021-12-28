«Эта история должна закончиться». Воробьев поручил закрыть вопрос обманутых дольщиков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с журналистами сказал, что закрыть вопрос с дольщиками в 2023 году является приоритетной задачей. Глава региона отметил, что Подмосковью значительную помощь в решении вопроса дольщиков оказывает федеральное правительство.

«Задача поставлена президентом, и я пообещал исполнить это поручение — в 2023 году эту тему закрыть», — сказал Андрей Воробьев.

За 20 лет от действий недобросовестных застройщиков в Подмосковье пострадали 111,5 тысячи человек. Губернатор региона сообщил, что к началу 2021 года уже были закрыты вопросы для 65,8 тысячи дольщиков. Более 20 тысяч человек получили ключи или компенсацию в этом году. В следующие два года стоит задача решить вопрос оставшихся 25 тысяч.

«Жизнь показала, что то регулирование, которое было, позволило большое количество людей обмануть. По разным причинам, то ли конъюнктура была — спрос слабый, то ли экономический кризис, то ли неумение построить тот самый дом. Но факт остается фактом — 112 тысяч человек остались в дурацкой ситуации. Когда ты заплатил деньги, платишь ипотеку, а жилья у тебя нет», — отметил губернатор Подмосковья.

В планах в 2022 году решить вопрос по 234 МКД, это 14,7 тысячи дольщиков, а в 2023-м — 10,9 тысячи по 199 многоквартирным домам, сообщил Андрей Воробьев.

«Мы строим больше всех, а значит, больше всех пострадали. И это нам обошлось очень дорогой ценой. Ясно, что мы никогда не решили бы проблему, если бы нас не поддержали, потому что федеральные средства тоже значительные. Они тоже решают задачу. И выплаты, конечно. Когда ты можешь платить по рыночной цене сегодня деньги, купить другую квартиру, а не ждать у моря погоды», — подчеркнул глава региона.