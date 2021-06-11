Около 130 переездов через железную дорогу отремонтируют в Подмосковье к октябрю

До конца года в Подмосковье отремонтируют еще около 130 переездов через железную дорогу. Работы выполнят в 16 городских округах.

Завершить ремонт всех переездов запланировали до октября. Они станут комфортнее для водителей.

В настоящее время завершилось полное обновление четырех объектов. Их улучшили в трех городских округах Подмосковья.

В их числе Ногинск, Дмитров и Орехово-Зуево. Например, там уложили новый асфальт и устранили ямы на переездах.

Кроме того, заменили настил, деффектные шпалы. Покрасили ограждения.

Уже отремонтировали переезд на 85-м километре трассы А108 в Орехово-Зуевском округе и 68-м километре дороги Хотьково — Озерецкое — Костино — Дмитров.

А в Ногинске в порядок привели объекты на улице Пугачева и в Песочном переулке.