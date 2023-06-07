07 июня 2023, 15:08
Фермер из Чехова отправит 100 килограммов сала российским бойцам в зону СВО
Фермерское хозяйство «Гусиная ферма» из деревни Алферово городского округа Чехов отправит 100 килограммов домашнего сала российским солдатам в зону СВО. Предприятие передает продукты бойцам на регулярной основе.
«На ферме мы разводим свиней породы Мангалица, которые имеют длинную и кучерявую шерсть. Это единственная домашняя свинья, которая дает полосатое потомство как в дикой природе, и отличается отменными вкусовыми качествами. Сало получается очень вкусное. Мы делаем три вида: в красном, черном перце и в чесноке. Уже заготовили порядка 100 килограммов», — рассказал руководитель хозяйства Даниил Пенчалов.
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По словам фермера, на текущий момент сотрудники предприятия трудятся для того, чтобы поддержать военнослужащих в непростое время. Вместе с инициативной группой депутатов Чехова Пенчалов постоянно отправляет гуманитарную помощь бойцам в зону СВО.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности поддержки участников СВО и их семей.
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