Жителям Подмосковья напомнили 10 правил использования газа в быту

В «Мособлгазе» напомнили десять правил безопасного применения голубого топлива в быту. Газ взрывоопасен, поэтому важно знать, на что обратить внимание.

Нельзя оставлять включенные газовые приборы без присмотра. Когда голубое топливо вам уже не понадобится, нужно закрыть краны на них и перед ними, а при размещении баллона внутри помещения важно дополнительно закрыть вентили у баллонов.

Также в «Мособлгазе» напомнили, что ни в коем случае не стоит самостоятельно устанавливать оборудование. А у специалистов, выполняющих такую работу, должна быть лицензия.

Категорически запрещается самовольная перепланировка там, где установлены газовые приборы. Нельзя размещать газовые устройства в местах для сна или отдыха.

Лучше не применять плиту для обогрева и не оставлять газовое оборудование под присмотром детей дошкольного возраста. В помещениях, где есть котлы, горелки и плиты, нужно выполнять проветривание. Важна хорошая вентиляция.

Оборудование не должно быть устаревшим. А при внезапном прекращении подачи газа следует немедленно закрыть краны горелок, вызвать аварийную службу по номеру 04 или 104.

Необходимо заключать договор на техническое обслуживание газовых приборов только со специализированными фирмами.

Куда обращаться?

При запахе газа перекройте краны на оборудовании, откройте окна. Позвоните по номеру 112 или 104 уже вне загазованного помещения.

Подать заявку на заключение договора с «Мособлгазом» можно по бесплатной горячей линии 8 (800) 200-24-09.