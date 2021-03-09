Жители Подмосковья стали чаще звонить газовщикам во время морозов

Диспетчеры телефонной линии «Мособлгаза» приняли в феврале на пять тысяч больше обращений по газу, чем в январе. За месяц поступило 19 тысяч звонков от жителей Подмосковья.

Более 25% заявок были связаны с запахом голубого топлива. Доля звонков выросла из-за морозов, отметили в «Мособлгазе».

У предприятия в круглосуточном режиме работают 72 аварийные бригады. Специалисты оперативно выезжали по заявкам.

Безопасное использование оборудования

Жителям напомнили о нормах безопасного применения газового оборудования в отопительный сезон.

1. Запрещено использовать газовые плиты для обогрева квартир. При длительной работе воздух внутри помещения загрязняется вредными для здоровья продуктами сгорания газа. Возрастает и влажность воздуха.

2. Также в морозные и ветреные дни необходимо проверять тягу в дымоходах до включения газового водонагревателя и после этого.

Чтобы справиться с такой задачей, зажгите спичку и поднесите к смотровому окошку запальной горелки или тягопрерывателю — он находится в верхней части водонагревателя.

Тяга есть, если пламя от спички затягивает во внутрь. Это значит, что водонагревателем пользоваться можно.

Тяга отсутствует, если пламя спички горит ровно и отклоняется. А значит, водонагревателем пользоваться нельзя — сразу вызовете специалистов.

Куда обращаться?

При запахе газа перекройте краны на газовой технике и откройте окна. Сразу позвоните по номерам 112 или 104 вне загазованного помещения.

А подать заявку на заключение договора с «Мособлгазом» можно по бесплатной горячей линии 8 (800) 200-24-09.