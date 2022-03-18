В Мытищах провели флешмоб с огромным триколором в поддержку ВС РФ

Флешмоб в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией провели в городском округе Мытищи. Его участники не только отпраздновали Крымскую весну, но и выразили поддержку российской армии.

Собравшиеся на площади перед Дворцом культуры «Яуза» принесли с собой российские флаги. Один гигантский триколор держали в руках сразу несколько человек. Рядом с ним участники флешмоба выстроились в букву Z. Этот символ наносят на российскую военную технику, которую ВС РФ используют в ходе спецоперации.

В Минобороны ранее объяснили, что латинская буква Z означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Сегодня акции в поддержку российской армии проходят и в других городских округах Московской области, и других регионах России.