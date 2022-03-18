СвоихНеБросаем. Почти 300 человек в Красногорске присоединились к акции в поддержку российской армии

Областная молодежная патриотическая акция в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с РФ и в поддержку российской армии #СвоихНеБросаем прошла сегодня в городском округе Красногорск в Подмосковье. Участниками стали дети самых разных возрастов, подростки, их родители и члены «Молодой Гвардии».

Акцию решили провести, чтобы отметить восьмилетие воссоединения Республики Крым и Севастополя с РФ и выразить свою гражданскую позицию в поддержку Вооруженных сил РФ и всей России.

На Мякининском мосту участники акции развернули в поддержку самую длинную (423 метра) георгиевскую ленту в Подмосковье — знак военной доблести и славы. Так ребята решили показать объединение всех жителей России, единство, мужество и силу россиян.

Для участников выступили молодые артисты и Александр Иванов с группой «Рондо» и другие музыкальные коллективы.

Поддержать акцию сегодня пришли не менее 300 человек. Мероприятие организовали при содействии главного управления социальных коммуникаций Московской области и администрации городского округа Красногорск.