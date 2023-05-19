Москва 19 мая 2023, 09:46 Звезды мирового танго откроют «Чеховский фестиваль на улицах Москвы» Власти Москвы: танцевальный коллектив из Аргентины откроет программу Чеховского фестиваля Сайт мэра и правительства Москвы

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В эту субботу, 20 мая, в столице стартует «Чеховский фестиваль» в рамках программы «Московские сезоны». На его открытии выступят профессиональные танцоры из Аргентины. Об этом сообщили на официальном сайте правительства и мэра Москвы.

По информации из источника, компания Хермана Корнехо представит 30-минутное шоу «Милонга» в исполнении многократных чемпионов мира по танго. Спектакль пройдет 20 мая в 12:30 и 21 мая в 14:00 на площади Революции около станции метро.

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Программа «Чеховского фестиваля на улицах Москвы» рассчитана на все лето. На все мероприятия — свободный вход. Жители и гости столицы увидят лучшие театральные представления участников фестиваля и приглашенных коллективов. Закрытие запланировали на 20 августа.

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова проводят с 1992 года. Он стал первым и самым крупным мероприятием такого направления в России. Его основная задача — познакомить и приобщить зрителей и профессионалов к лучшим постановкам зарубежных и отечественных театров.

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