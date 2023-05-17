Москва 17 мая 2023, 10:38 День славянской письменности и культуры отметят на ВДНХ Мэр Москвы Собянин: ВДНХ приглашает всех отметить День славянской письменности и культуры Сайт мэра и правительства Москвы

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В среду, 24 мая, на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) пройдут бесплатные мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры. Выставки и экскурсии организуют в музее «Слово». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Культурное учреждение празднует четвертый День рождения. В „Слове“ пройдут обзорные и тематические экскурсии, а также поставят иммерсивный театральный спектакль», — рассказал он.

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По словам Собянина, в музее есть несколько тематических зон: о возникновении и развитии письменности, истории букв, о связи текстов с духовной, культурной и политической жизнью.

Среди экспонатов — оригиналы азбук, букварей и прописей XIX-XX веков. Еще гостям представят православный храм X-XI веков, кельи средневекового монаха-писца и врата из Богородице-Рождественского собора в Суздале с сюжетами из Нового Завета, которые воссоздали специалисты.

За четыре года в музее организовали больше пяти тысяч мастер-классов, экскурсий, лекций и театральных постановок, заключил мэр.

В Лобне ко Дню славянской письменности и культуры также пройдут праздничные мероприятия. Там пройдет конкурс каллиграфии.