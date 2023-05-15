Москва 15 мая 2023, 12:41 Жилые дома по реновации построят на неэффективно используемом участке в Кузьминках Заммэра Москвы Ефимов: в Кузьминках построят жилье по реновации за 2,2 миллиарда рублей РИА «Новости»

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На Волгоградском проспекте по программе КРТ реорганизуют 0,61 гектара неэффективно используемой земли. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В столичном районе Кузьминки возведут современные жилые здания для участников реновации. Новостройки появятся на неэффективно используемом участке на Волгоградском проспекте.

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«В рамках реализации проекта КРТ планируется возвести около 24 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Инвестиции в развитие площадки составят около 2,2 миллиарда рублей», — отметил Ефимов.

Сейчас на этой территории находится офис коммунальной службы ГБУ «Жилищник района Кузьминки», его планируют перенести в другое место. Территорию участка благоустроят и озеленят.

Всего на юго-востоке Москвы специалисты реализуют четыре проекта комплексного развития территорий, площадь которых превышает 40 гектаров. При реорганизации площадок построят более 740 тысяч «квадратов» недвижимости, в том числе около 162 тысяч квадратных метров жилья по реновации.

Ранее почти 300 москвичей из трех домов получили новые квартиры по реновации в Черемушках.