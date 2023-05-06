Москва 06 мая 2023, 16:38 Почти 300 москвичей из трех домов получили новые квартиры по реновации в Черемушках Новое жилье по реновации получили около 300 жителей московского района Черемушки РИА «Новости»

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Сотни участников реновации отметят новоселье в новых квартирах на юго-западе столицы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на министра правительства, главу департамента городского имущества Максима Гамана.

В марте 430 жителям трех старых пятиэтажек, расположенных на Перекопской улице, прислали уведомление с предложением новых квартир в доме на Севастопольском проспекте.

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Примерно за месяц 426 жильцов выбрали новое жилье и начали оформлять документы.

«В том числе 298 москвичей заключили договоры с департаментом городского имущества и стали правообладателями нового жилья», — отметил Гаман.

Жилое здание на Севастопольском проспекте стало третьим, которое передали участникам реновации в Черемушках.

Всего в этом районе обладателями нового жилья стали примерно 700 человек.

Горожане с учетной записью на сайте mos.ru могут через сервис «Помощь при переезде по программе реновации» в онлайн-режиме записаться на осмотр квартиры, к нотариусу, а также на подписание договоров.